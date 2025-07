Il ministro russo Lavrov in Corea del Nord

Il viaggio del ministro russo Sergei Lavrov in Corea del Nord segna un passo cruciale nelle relazioni tra i due paesi, rafforzando alleanze strategiche e aprendo nuove prospettive diplomatiche. In un contesto internazionale in rapido mutamento, questa visita a Wonsan sottolinea l'importanza di consolidare partnership che potrebbero influenzare gli equilibri geopolitici globali. Resta da scoprire quali nuove alleanze e sfide si nasconderanno dietro questa mossa politica così significativa.

Wonsan (Corea del Nord), 12 lug. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è stato accolto dall'omologa nordcoreana Choe Son-hui nella città costiera di Wonsan. Questa visita arriva un mese e mezzo dopo la visita del segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu a Pyongyang, in occasione del primo anniversario di un accordo di difesa reciproca firmato dai due Paesi.

