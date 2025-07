Cade un grosso albero sulla ciclovia del Conero | scatta la chiusura Polizia sul posto

Un imponente albero è caduto sulla ciclovia del Conero, provocando la chiusura temporanea del tratto all'altezza dell'azienda Pieri. La polizia locale ha prontamente delimitato l’area per garantire la sicurezza di tutti, bloccando gli accessi in entrambe le direzioni. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto. La comunità attende ora che siano completate le operazioni di messa in sicurezza, assicurandosi che il percorso possa tornare presto a essere fruibile.

ANCONA - Chiuso questa mattina un breve tratto della ciclopedonale del Conero all'altezza dell'azienda Pieri per la caduta di un albero. La polizia locale è già intervenuta a delimitare l'area e a chiudere gli accessi in entrambe le direzioni (da Pieri e da Varano). Per fortuna nessuno è rimasto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: albero - conero - polizia - cade

Cade un grosso albero sulla ciclovia del Conero: scatta la chiusura. Polizia sul posto; Cade un albero tra via Civitanova e piazzale Camerino: strada chiusa - VIDEO; Cade un albero: chiuso un tratto della ciclopedonale del Conero.

Cade albero a Venezia, diversi feriti - RaiNews - Paura a Venezia per il crollo di un grosso albero a Piazzale Roma, il terminal automobilistico della città. Si legge su rainews.it

Albero cade nel Milanese per il maltempo, una morta e due feriti - Una donna di 63 anni, di San Vittore Olona, è morta in seguito alla caduta di un grosso albero abbattuto dall'ondata di maltempo che questo pomeriggio ha investito la zona dell'Alto Milanese. msn.com scrive