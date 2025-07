Gli avevano già fatto il funerale è arrivato fino alla finale | fatti e numeri mostrano come Sinner sia sempre più forte

Nonostante le sfide e le critiche, Jannik Sinner ha dimostrato di essere un vero campione, arrivando in finale a Wimbledon e confermando ancora una volta di essere uno dei talenti più promettenti del tennis mondiale. La sua determinazione e capacità di superare gli ostacoli lo rendono un esempio di resilienza e crescita continua nel panorama sportivo internazionale. Con questa vittoria, Sinner si conferma come un protagonista destinato a lasciare il segno nel futuro.

Era stato dipinto come un giocatore in crisi già dopo la sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Poi è arrivata l’eliminazione a sorpresa da Halle contro il kazako Bublik ad alimentare l’ondata di commenti negativi. Ma Jannik Sinner si è dimostrato un’altra volta più forte delle critiche e si è preso la sua prima finale in carriera a Wimbledon. Ci arriva dopo aver battuto in semifinale uno dei giocatori più forti nella storia, Novak Djokovic, che vuoi per l’età vuoi per merito del numero uno al mondo, è sembrato più un tennista “normale” che un 24-volte campione Slam. La finale persa a Parigi quindi pare non abbia incrinato le qualità dell’italiano, con buona pace di chi aveva previsto (o auspicato?) una sua uscita ai primi turni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it