Messi il ricordo del suo gol preferito diventa un’esperienza sensoriale

Immagina di rivivere il momento più emozionante di Lionel Messi come se fosse un’esperienza sensoriale unica. La nuova installazione, frutto della collaborazione tra il campione argentino e l’artista Refik Anadol, trasporta gli spettatori direttamente nel cuore di quella magica finale di Champions del 2009. Attraverso l’intelligenza artificiale, questa opera innovativa consente di immedesimarsi in quel celebre gol, rendendo il ricordo vivo e palpabile come mai prima. Un viaggio sensoriale senza precedenti che trasforma il passato in presente.

(LaPresse) Entra nella mente di Lionel Messi: è questo ciò che permette di fare una nuova installazione artistica realizzata in collaborazione tra Messi e l’artista Refik Anadol. Usando strumenti di intelligenza artificiale, Anadol ha creato un’opera che consente alle persone di “rivivere” il colpo di testa che ha deciso la finale di Champions League del 2009 tra Barcellona e Manchester United allo stadio Olimpico di Roma, dal punto di vista emotivo e mentale di Messi. Intitolata “Living Memory: Messi – A Goal in Life”, l’installazione permette ai visitatori di entrare in una stanza e immergersi nella mente del calciatore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Messi, il ricordo del suo gol preferito diventa un’esperienza sensoriale

