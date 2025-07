Il VAR nel ciclismo dà una lezione al calcio | Non solo per punire ma per educare gli atleti

Il VAR nel ciclismo, una rivoluzione che va ben oltre la semplice verifica delle scorrettezze, rappresenta una vera e propria lezione per il calcio. Non solo punisce, ma educa e migliora gli atleti, garantendo correttezza e trasparenza. Anche nel Tour de France 2025, questa tecnologia all’avanguardia continua a dimostrare il suo valore, lavorando instancabilmente per perfezionare ogni corsa. Il suo obiettivo? Elevare lo sport a un livello superiore di fair play e professionalità .

Anche nel corso dell'attuale Tour de France 2025, la ciclopica macchina del VAR del ciclismo è in funzione. "Il nostro lavoro è quotidiano, inizia prima della partenza e finisce a tarda sera". Un sistema per verificare tutto ciò che accade in corsa: "Ma non solo per punire. Aiutiamo a migliorare il ciclismo mostrando errori e situazioni ai ciclisti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ciclismo - punire - lezione - calcio

Il VAR nel ciclismo dà una lezione al calcio: Non solo per punire, ma per educare gli atleti; Incredibile al Tour 2025: Châteauroux diventerà Cavendish City per celebrare i record di Cannonball.

Il VAR nel ciclismo dà una lezione al calcio: “Non solo per punire, ma per educare gli atleti” - Anche nel corso dell’attuale Tour de France 2025, la ciclopica macchina del VAR del ciclismo è in funzione. Secondo fanpage.it

Calcio: a Coverciano i futuri ds a lezione, Giuntoli in cattedra - Calcio: a Coverciano i futuri ds a lezione, Giuntoli in cattedra Tra gli allievi ammessi anche campioni mondo Buffon e Massaro ROMA , 06 novembre 2023, 12:20 ... Segnala ansa.it