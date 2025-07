Stallo nei colloqui per Gaza Hamas | Israele non vuole ritirare l’esercito

Le trattative tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sono attualmente in stand-by, complicate dall’insistenza israeliana sul ritiro militare. La situazione si fa sempre più intricata, lasciando in forse la possibilità di una soluzione immediata e duratura. Ora più che mai, il futuro della regione dipende da un’intesa che possa superare gli ostacoli e riportare la pace.

Le trattative indirette tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza stanno vivendo un momento di stallo. Fonti vicine al gruppo palestinese, interpellate dall’ Afp, hanno indicato che l’impasse nei colloqui di Doha è legata all’approccio israeliano sul tema del ritiro militare: «I negoziati stanno incontrando una battuta d’arresto e complesse difficoltà a causa dell’insistenza di Israele nel presentare una mappa del ritiro che in realtà è una mappa di redistribuzione e riposizionamento dell’esercito israeliano piuttosto che un vero e proprio ritiro». Un’altra fonte ha aggiunto che «Israele vuole impedire l’accordo per continuare la guerra di sterminio ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stallo nei colloqui per Gaza, Hamas: «Israele non vuole ritirare l’esercito»

