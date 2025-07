La corsa dei cinghiali nel centro della città Il sindaco chiede aiuto al prefetto

La città di Subiaco si trova improvvisamente sotto assedio: un branco di quaranta cinghiali corre impazzito tra vicoli e piazze, creando scompiglio tra residenti e visitatori. L’invasione imprevista ha spinto il sindaco a chiedere urgentemente l’aiuto del prefetto, denunciando un'emergenza che mette a rischio sicurezza e tranquillità urbana. Un episodio insolito che solleva domande e preoccupazioni sulla convivenza tra natura e città. I...

Un branco di circa quaranta cinghiali a spasso per il centro della città. Di corsa lungo i vicoli dove affacciano abitazioni e negozi, bar e ristoranti. Sotto gli occhi increduli di residenti e romani in vacanza. Succede a Subiaco dove l’invasione degli ungulati fa gridare all’allarme. I. 🔗 Leggi su Romatoday.it

