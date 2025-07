Dai jeans strappati alla maxi camicia Ecco cinque idee glam a cui ispirarsi per gli outfit estivi

Se l'estate invita a look freschi e di tendenza, non c'è modo migliore di ispirarsi alle star per brillare anche sotto il sole. Dai jeans strappati alle maxi camicie, ecco cinque idee glam per affrontare le alte temperature senza rinunciare allo stile. Scopri come combinare capi casual e raffinati per un’estate all’insegna del charme e della comodità. Pronte a trasformare ogni outfit in un vero e proprio statement di moda?

C ome essere glam anche in estate? Ecco cinque idee di outfit estivi a cui ispirarsi per essere sempre di tendenza e resistere alle alte temperature. Jeans strappati e top marrone Come Bella Hadid. La supermodella 28enne riesce sempre a creare outfit interessanti. Come i jeans aperti e sfilacciati sulle ginocchia abbinati a un top marrone con fascia off-the-shoulder. Leggi anche › Eleganza ribelle: come indossare i jeans strappati copiando 3 look estivi delle star Camicia oversize come mini abito La maxi camicia a righe azzurre oversize è tra le più semplici da scovare nell’armadio di lui. Ed è anche la più chic da indossare in chiave femminile, ma con un tocco rock: un paio di stivaletti o stivali biker. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dai jeans strappati alla maxi camicia. Ecco cinque idee glam a cui ispirarsi per gli outfit estivi

