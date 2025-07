Garlasco online video dell’autopsia di Chiara Poggi | Garante privacy blocca diffusione

Una vicenda che ha scosso Garlasco si arricchisce di nuovi dettagli: un video dell'autopsia di Chiara Poggi, disponibile online a pagamento, ha sollevato delicate questioni legate alla privacy. Il Garante ha prontamente agito bloccando la diffusione, sottolineando l'importanza di tutelare la dignitĂ della vittima e la sensibilitĂ dei fatti. La regolamentazione sulla condivisione di contenuti cosĂŹ delicati rimane al centro del dibattito pubblico, in un delicato equilibrio tra informazione e rispetto.

(Adnkronos) – Disponibile online, a pagamento, un video contenente le immagini dell'autopsia di Chiara Poggi, la vittima del delitto di Garlasco. Per questo il Garante della privacy ha adottato, d’ufficio e in via d’urgenza, un provvedimento di blocco nei confronti di un soggetto che lo ha diffuso. Con lo stesso provvedimento, l’AutoritĂ avverte i media . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com