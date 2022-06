Giorgi-Tomova in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta Eastbourne 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 giugno 2022) Camilaaffronterà Viktorijanella circostanza della sfida valevole per i quarti di finale del Wta 500 di. La giocatrice ha sconfitto Garbine Muguruza al secondo turno dell’evento inglese, mettendo a segno la quindicesima vittoria in carriera contro una top 10; straordinario risultato per la giocatrice di Macerata, peraltro ottenuto in due set, con concreta chance peraltro di raggiungere le semifinali a discapito dell’outsider bulgara.risulta assolutamente favorita per l’approdo al penultimo atto del torneo, con la possibilità e certamente la volontà di arrivare sino in fondo a; comunque andrà, sin qui ottime indicazioni in vista dell’imminente torneo di Wimbledon. Il match traè in ...