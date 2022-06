Un altro Occidente è possibile? L’analisi di Ciaccia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Sebbene manchi una prospettiva storica sugli eventi del 2020-22, appare già chiaro come siamo proiettati su una svolta paragonabile a quella del 1979-81. Nella lettura marxista di un grande analista internazionale come Arrigo Cervetto, quello fu il campo di tensione in cui si definirono i rapporti reciproci tra Usa, Europa (intesa come asse Franco-Tedesco), Urss e Giappone, cioè le quattro potenze dominanti all’epoca. Lo sguardo e i tempi italiani, sintomaticamente legati a quello che lo stesso Cervetto definiva ritardo decennale, si sono specchiati invece nella successiva crisi, quella del 1989-1991: la rottura dell’unità dell’impero sovietico, l’unificazione tedesca, il ripiegamento russo e la guerra in Iraq. TRA MILANO E BAGHDAD A quell’altezza dello scontro tra potenze, rimarcava Cervetto, entrava in gioco anche l’Italia dell’ascesa craxiana, ma già con i segni evidenti di un nuovo ...