Omicidio Elena Del Pozzo | la frase del nonno fa crollare Martina Patti

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono sempre più chiari i dettagli sull‘diDel, la bambina di 4 anni uccisa per mano della madre. Lei stessa ha raccontato cos’è successo quel fatidico giorno. Inizialmente però aveva inscenato un rapimento. Ma dopo unache le ha rivolto suo padre, il castello di bugie che aveva creato, è crollato., come ha ucciso la figliaDelIl Gip Daniela Monaco Crea ha scritto quindici pagine di ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti diper l’e l’occultamento del cadavere della figlia. “L’unica spiegazione logica e plausibile della dinamica degli eventi è ...