"Mio fratello poteva firmare un foglio ma...". Edoardo Tavassi via dall'Isola, l'ira di Guendalina (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ha dovuto lasciare l'Isola dei famosi Edoardo Tavassi. A un passo dalla finale il naufrago si è ritirato per un problema al ginocchio. Furiosa la sorella Guendalina che in una intervista a Fanpage.it ha spiegato perché si è rifiutata di collegarsi con la trasmissione durante la semifinale trasmessa su Canale 5 lunedì 20 giugno. "Solo mezz'ora prima del collegamento, ho saputo che Edoardo non sarebbe rientrato in gioco. Non me la sono sentita di vedere i tributi a lui dedicati perché, per me e per tutta Italia da quello che ho potuto leggere, Edo sarebbe dovuto essere il vincitore dell'Isola. Doveva restare lì, se se la sentiva". Conoscendolo, "sarebbe rimasto anche dolente e morente: dopo tre mesi di Isola, a sei giorni dalla finale, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ha dovuto lasciare l'dei famosi. A un passoa finale il naufrago si è ritirato per un problema al ginocchio. Furiosa la sorellache in una intervista a Fanpage.it ha spiegato perché si è rifiutata di collegarsi con la trasmissione durante la semifinale trasmessa su Canale 5 lunedì 20 giugno. "Solo mezz'ora prima del collegamento, ho saputo chenon sarebbe rientrato in gioco. Non me la sono sentita di vedere i tributi a lui dedicati perché, per me e per tutta Italia da quello che ho potuto leggere, Edo sarebbe dovuto essere il vincitore dell'. Doveva restare lì, se se la sentiva". Conoscendolo, "sarebbe rimasto anche dolente e morente: dopo tre mesi di, a sei giornia finale, ...

Pubblicità

frenciis_ : Appena accompagnato mio fratello alla prima prova di maturità. Nel viaggio di ritorno mi metterò a piangere? Probabile #maturità2022 - joleflower : poi vabbè ad un certo punto è diventato un interrogatorio sulla vita di mio fratello e si è aperto un dibattito su… - joleflower : documento di Nietzsche. mappa concettuale. non sapevo cosa collegare a latino, la professoressa fa una battuta su q… - aslkpoqw9 : Non io in lacrime scrivendo il massaggio di incoraggiamento a mio fratello maturando. ?? ?? ?? ?? ?? - fuocoesangue : RT @nolongerhuuman: È USCITA LA CANZONE DI MIO FRATELLO !!! I’M SO FUCKING PROUD!!! vi chiedo di far girare se vi va e magari un piccolo r… -