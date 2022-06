Malore sulla Cupola del Brunelleschi | turista statunitense muore a 67 anni

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Era salito in cima alladeldel Duomo di Firenze per ammirare la vista mozzafiato, ma arrivatoterrazza panoramica si è sentito male. Undi 67...

Pubblicità

sabato_ivana : RT @Svegliatill: Firenze, malore fatale sulla Cupola di Brunelleschi: uomo muore a 67 anni #nessunacorrelazione Effetto dell'arte https://… - fremo03893514 : RT @Svegliatill: Firenze, malore fatale sulla Cupola di Brunelleschi: uomo muore a 67 anni #nessunacorrelazione Effetto dell'arte https://… - CorriereToscano : #Firenze Turista muore dopo un malore sulla #Cupola del #Brunelleschi @vigilidelfuoco - PaperinikEdonna : RT @cronaca_di_ieri: 20/06/2 LEGNANO - Malore sul treno, soccorsi in stazione per una viaggiatrice di 33 anni. E' stata ricoverata a Cast… - Svegliatill : Firenze, malore fatale sulla Cupola di Brunelleschi: uomo muore a 67 anni #nessunacorrelazione Effetto dell'arte -

Erano le 9 circa di oggi, mercoledì 22 giugno, quando l'uomo ha accusato unterrazza panoramica a circa 91 metri di altezza. Immediatamente il personale presente in servizio ha chiamato ...Firenze, turista muoreCupola del Brunelleschi Aveva 67 anni ed era in vacanza in Italia per ... duomo della città di Firenze, ha avuto un forte. Quasi sicuramente a contribuire è stato ...Un turista statunitense muore dopo aver raggiunto la cima della cupola del Brunelleschi a Firenze. Inutili i soccorsi di vigili del fuoco e 118.Era salito in cima alla Cupola del Brunelleschi del Duomo di Firenze per ammirare la vista mozzafiato, ma arrivato sulla terrazza panoramica si è sentito male. Un turista statunitense ...