M5s, Conte: il sostegno a Draghi non è mai stato in discussione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il sostegno al premier Mario " Draghi non è mai stato messo in discussione". Cosi il leader de Movimento, Giuseppe Conte, uscendo dal vertice con i big che si è tenuto nella sede del partito. Al suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilal premier Mario "non è maimesso in". Cosi il leader de Movimento, Giuseppe, uscendo dal vertice con i big che si è tenuto nella sede del partito. Al suo ...

Pubblicità

lorepregliasco : La crisi del Movimento 5 Stelle ha un inizio ben preciso, mi pare: la giravolta dell'estate 2019 e l'alleanza con i… - sebmes : “Uno non vale l’altro” dice #DiMaio uscendo dal M5S. Lui è uno, l’altro è Conte. - LuigiGallo15 : Sono nel m5s e sostengo il nuovo corso di Giuseppe Conte al servizio di un progetto politico e dei cittadini e non… - AnsaSicilia : M5s: Cancelleri, Di Maio resta amico ma sto nel Movimento. Sottosegretario, Conte ci guiderà in nuovo corso | #ANSA - MartinPirosanto : RT @MarcoRizzoPC: INCREDIBILE. La politica dovrebbe essere una cosa seria. GUARDATE cosa diceva Di Maio (vale anche per Conte e per tutto i… -