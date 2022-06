“Libere di… Vivere”: Global Thinking Foundation lancia l’appello contro frodi e cyberviolenze ai danni dei più giovani (Di mercoledì 22 giugno 2022) “La sicurezza informatica e? un tema che non si puo? trascurare e che coinvolge sia le persone fisiche che le imprese. In particolare, per queste ultime, bisogna evidenziare che con le nuove normative relative agli obblighi di segnalazione sugli attacchi informatici aumenteranno i costi per proteggersi. Occorre impegnarsi per rafforzare le competenze sulla cultura digitale perche?, esattamente come le competenze economiche e finanziarie, sono ormai un bagaglio fondamentale per ogni persona, nonche? l’unico modo per tutelare le stesse da frodi e cyberviolenze”. Ad affermarlo e? Claudia Segre, presidente Global Thinking Foundation, Fondazione nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale, nell’annunciare la ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022) “La sicurezza informatica e? un tema che non si puo? trascurare e che coinvolge sia le persone fisiche che le imprese. In particolare, per queste ultime, bisogna evidenziare che con le nuove normative relative agli obblighi di segnalazione sugli attacchi informatici aumenteranno i costi per proteggersi. Occorre impegnarsi per rafforzare le competenze sulla cultura digitale perche?, esattamente come le competenze economiche e finanziarie, sono ormai un bagaglio fondamentale per ogni persona, nonche? l’unico modo per tutelare le stesse da”. Ad affermarlo e? Claudia Segre, presidente Global, Fondazione nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale, nell’annunciare la ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Lo so che preferivate l’amico dei terroristi rossi, ma vi ricordo che #Bolsonaro è presidente del #Brasile a seguit… - mbetecredo : @J_Radetzky @simolar1984 Ma che stai a di’?!? Ahahahahahah dai datte pace e lascia le persone libere vivere - iltemporeggiat8 : @natonel1965 @J88Dalton @giancarlocarpin @Cartabiancarai3 lo invitano per far show , per far vedere che sono tv lib… - Arter_ER : RT @cuper_ER: La @RegioneER, insieme ad @Arter_ER, ha redatto un questionario per delineare un quadro aggiornato sulle libere professioni n… - AriannaAmbrosi0 : RT @lastoriadioggi: Pochi istanti prima della messa a morte il vicebrigadiere fece una falsa confessione dichiarando di essere il colpevole… -