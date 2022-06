I 5 Stelle non sono più il primo partito: Conte tentato dall'opposizione - Politica - quotidiano.net (Di mercoledì 22 giugno 2022) Luigi Di Maio con Beppe Grillo e Virginia Raggi Roma, 22 giugno 2022 - Il M5s perde lo scettro di partito di maggioranza relativa passando il testimone alla Lega che " a quel punto " potrebbe alzare ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Luigi Di Maio con Beppe Grillo e Virginia Raggi Roma, 22 giugno 2022 - Il M5s perde lo scettro didi maggioranza relativa passando il testimone alla Lega che " a quel punto " potrebbe alzare ...

Pubblicità

matteorenzi : Oggi finisce la storia del Movimento 5 Stelle. È stata una esperienza politica che abbiamo combattuto perché second… - matteosalvinimi : Non ci interessano le beghe interne del Movimento 5 Stelle, ci interessa che il governo confermi gli sconti su carb… - riotta : Il presidente della Camera @Roberto_Fico dice a proposito #M5S 'Il movimento non è mai stato contro la @NATO '. Il… - SaraRus59485325 : RT @matteorenzi: Oggi finisce la storia del Movimento 5 Stelle. È stata una esperienza politica che abbiamo combattuto perché secondo noi f… - iopunto67 : RT @Cambiacasacca: Sono arrivati alcuni profughi ucraini con macchine da 80.000 euro, ma non si riesce più a trovare un buco negli hotel 5… -