Gigi D'Alessio, clamoroso retroscena dopo il concerto evento su Rai1: cosa è successo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Venerdì scorso è andato in onda "Uno come te – Trent'anni insieme", concerto-evento per festeggiare i primi trent'anni di carriera di Gigi D'Alessio. Sul palco allestito a Piazza del Plebiscito (Napoli) sono saliti tantissimi ospiti: da Amadeus a Fiorello, da Mara Venier ad Alessandra Amoroso, fino ad Eros Ramazzotti, LDA e tantissimi altri ancora. Solo adesso, però, spunta un clamoroso retroscena. (Continua dopo la foto…) "Uno come te – Trent'anni insieme", il concerto-evento di Gigi D'Alessio Venerdì 17 giugno 2022 è andato in onda in prima serata su Rai 1 "Uno come te – Trent'anni insieme", il mega concerto per festeggiare i primi trent'anni di carriera di Gigi

Festa per Gigi D'Alessio: Anna Tatangelo assente e l'ordine categorico di Gigi Pubblicato il 22 Giugno, 2022 I rapporti tra Gigi D'Alessio e Anna Tantangelo non accennano a migliorare dopo la separazione ormai datata da due anni e la vita che ognuno dei due si è costruito autonomamente. Le mancate menzioni e il quinto ... Gigi D'Alessio ha davvero vietato di parlare di Anna Tatangelo al suo concerto Il retroscena sul perché nessuno ha parlato di Anna Tatangelo allo show di Gigi D'Alessio