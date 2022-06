Cipollini | chiesti 2 anni e mezzo per lesioni e minacce alla ex moglie

Pubblicità

Gazzetta_it : #Cipollini, chiesti 2 anni e mezzo per lesioni e minacce - corrierefirenze : Accusato di maltrattamenti, lesioni e minacce nei confronti di Sabrina Landucci, sorella del vice allenatore della… -

ha sempre respinto le accuse, sia negando di aver usato violenza alla donna sia di averle puntato contro una pistola. La prossima udienza è in programma il 13 luglio quando toccherà alla ......statidei provvedimenti. "Si tratta di un gesto gravissimo e ignobile, una violenza inaudita da una donna verso delle donne", ha affermato come riportato da La Repubblica Lucio, ...La procura ha infatti chiesto ai giudici 2 anni e 6 mesi di reclusione ... Come si legge nella richiesta di rinvio a giudizio, Cipollini avrebbe compiuto “una serie di atti lesivi dell’integrità ...Il pm Letizia Cai di Lucca ha chiesto due anni e 6 mesi di condanna per l'ex campione iridato di ciclismo Mario Cipollini, imputato in un processo per lesioni personali e minacce alla ex moglie Sabrin ...