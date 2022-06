Christian Bale | prima esperienza nel MCU

(Di mercoledì 22 giugno 2022)(Vice l’uomo nell’ombra e Il Cavaliere Oscuro) con Thor: Love and Thunder si troverà di fronte ad un esordio. L’attore inglese infatti non ha mai partecipato a pellicole del Marvel Cinematic Universe, tant’è chedi accettare la parte ha dovuto chiedere cosa fosse l’universo supereroistico., chi interpreterà in Thor: Love and Thunder Photo Credits: Ciak MagazineDurante un’intervista con Total Film, la star ha rivelato chedi partecipare al film di Taika Waititi, non avesse la minima idea di cosa fosse il Mcu: Leggevo articoli che dicevano: “entra nell’MCU”. Pensavo: “E cos’è? Cosa ho fatto?” Nel secondo lungometraggio del cineasta dedicato al dio norreno (Thor ...

