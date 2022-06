(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ancora problemi per i Windsor. La reporter Rebecca English ha raccontato al The Mirror di litigi frequenti tra il Principee suo padre. Il motivo? A quanto pare, il figlio della Regina ...

Dopo l'ennesima incomprensionestarebbero cercando di migliorare il rapporto mentre i Middleton hanno preferito non mettere becco sulla faccenda. In seguito ai dissidi con Harry e ...Immancabili gli auguri di papàsulla pagina Instagram ufficiale sua e di Camilla. Una serie di foto che immortalano lui ee mostrano vari attimi del loro legame, dai primi mesi di vita ... Carlo e William, «lite a corte per Kate Middleton». Cosa è successo Ancora problemi per i Windsor. La reporter Rebecca English ha raccontato al The Mirror di litigi frequenti tra il Principe William e suo padre Carlo. Il motivo A quanto pare, ...Grande festa in casa Windsor: ieri 21 giugno il principe William ha festeggiato 40 anni, sapete cosa gli ha regalato la regina Elisabetta