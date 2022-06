Allegri denuncia l’ex compagna: Ha speso per sé i soldi di mio figlio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Allegri ha citato la ex compagna, Claudia Ughi, per appropriazione indebita e per violazione degli obblighi di assistenza familiare Massimiliano Allegri ha querelato l’ex compagna Claudia Ughi per appropriazione indebita e per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il fatto, riportato da La Stampa, risalirebbe al 2021, quando il tecnico della Juventus ha accusato la donna di aver impiegato per altri usi la cifra che doveva essere destinata al figlio. Al centro del contenzioso ci sono 200 mila euro e l’udienza preliminare si aprirà il prossimo 5 luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022)ha citato la ex, Claudia Ughi, per appropriazione indebita e per violazione degli obblighi di assistenza familiare Massimilianoha querelatoClaudia Ughi per appropriazione indebita e per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il fatto, riportato da La Stampa, risalirebbe al 2021, quando il tecnico della Juventus ha accusato la donna di aver impiegato per altri usi la cifra che doveva essere destinata al. Al centro del contenzioso ci sono 200 mila euro e l’udienza preliminare si aprirà il prossimo 5 luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : Allegri denuncia la ex: 'Ha speso per sé i soldi destinati a nostro figlio' #Juventus - _MrWolf_ : RT @Gazzetta_it: Allegri denuncia la ex: 'Ha speso per sé i soldi destinati a nostro figlio' #Juventus - Fede_Spera86 : Allegri denuncia la ex. Esame Suarez... Brancolano nel buio come anime dannate in cerca di un approdo sicuro. La J… - TUTTOJUVE_COM : Allegri denuncia la ex. La donna avrebbe usato i soldi per il mantenimento del figlio per altri scopi - paoloangeloRF : Max Allegri denuncia la ex compagna Claudia Ughi: avrebbe usato per sé i soldi del mantenimento dei figli -