Ultime Notizie – Ucraina, Peskov: "Non escludo condanna a morte per 2 americani catturati" (Di martedì 21 giugno 2022) Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dice di non "poter escludere" che i due americani catturati in Ucraina dalle forze russe possano rischiare la pena di morte. "Queste sono decisioni della corte – ha detto rispondendo ad una domanda durante il briefing – non le commentiamo e non abbiamo il diritto di intervenire". Peskov ha sottolineato di non sapere dove siano detenuti i due cittadini americani e chi li giudicherà. Alexander John-Robert Drueke, 39enne di Tuscaloosa, Alabama, e Andy Tai Ngoc Huynh, 27enne, di Hartselle, sempre dell'Alabama, sono risultati dispersi lo scorso 9 giugno durante una battaglia a nord di Kharkiv. Lo scorso 17 giugno sono stati intervistati da Rt i in un centro di detenzione dove sono rinchiusi. Secondo una fonte dei filorussi si ...

