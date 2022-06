Torino | la Mole Antonelliana si trasforma in un enorme palco | il funambolo Loreni cammina nel vuoto

Pubblicità

CristianRey_ : @MaxLandra Cosa vuoi che ne capisca di pizza,il cinghialone piemontese! È un modo come un'altro per fare business,l… - prinivirg : RT @EdoardoArpaia: Con 'Cinema e circo, una lunga storia d'amore' #FondazioneCirkoVertigo e #MuseoNazionaledelCinema propongono uno spettac… - EdoardoArpaia : Con 'Cinema e circo, una lunga storia d'amore' #FondazioneCirkoVertigo e #MuseoNazionaledelCinema propongono uno sp… - mariaritaspada : @Radio3scienza @Radio3tweet @robertafulci @mottambulo @FraBuoninconti @unitorvergata @silviadetoffoli E influenza a… - GOLDRAKE967 : RT @Lucilla11800293: Ultimo turno festivo di notte a metà cammino. Alle 8 smonto e torno a casa. 5 minuti a piiedi. Abito in un ansardone d… -

Ad un'altezza di 35 metri da terra, ha camminato sospeso su un filo per ben 25 metri nello splendido scenario delladi. Tutto per i 20 anni di attività della scuola Cirko Vertigo che per ...Commenta per primo Per sostituire Tommaso Pobega , tornato al Milan , ilsta prendendo sempre più in considerazione l'ipotesi Giulio Maggiore . Il centrocampista ...vorrebbe portare sotto laAndrea Loreni, tra le tante cose, è un funambolo e ha deciso di esibirsi all'interno della Mole Antonelliana. Ad un'altezza di 35 metri da terra, ha camminato sospeso su un filo ...L'annuncio ufficiale del ritorno a Torino di Iveco per la costruzione dei mezzi del futuro ha immediatamente destato clamore nella comunità.