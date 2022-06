Scissione nel M5S, nel Pd allarmato si fanno due conti: qual è il peso elettorale di Di Maio? (Di martedì 21 giugno 2022) Nervi saldi e nessuna precipitazione nei giudizi. Enrico Letta invita alla calma di fronte all’esplosione dei 5 Stelle e apprezza tutte le aree dem per il lavoro di mediazione che ha portato alla risoluzione di maggioranza unitaria a sostegno del governo e del premier Mario Draghi su un tema cruciale come la politica estera del Paese. “Noi siamo il baricentro, tutto attorno a noi si muove vorticosamente. Nervi saldi”, è il ragionamento che si fa ai piani alti del Nazareno secondo quanto riferisce l’Adnkronos. La cosa importante di oggi, si sottolinea, è la soddisfazione per essere riusciti a portare a casa il sostegno a Draghi grazie a lavoro di mediazione nelle ultime 36 ore che ha coinvolto tutti i livelli del Pd. Dallo stesso Letta, ai ministri, i capigruppo e la front line con Enzo Amendola per il governo e Alessandro Alfieri al tavolo della trattativa. “Il messaggio dato ad ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) Nervi saldi e nessuna precipitazione nei giudizi. Enrico Letta invita alla calma di fronte all’esplosione dei 5 Stelle e apprezza tutte le aree dem per il lavoro di mediazione che ha portato alla risoluzione di maggioranza unitaria a sostegno del governo e del premier Mario Draghi su un tema cruciale come la politica estera del Paese. “Noi siamo il baricentro, tutto attorno a noi si muove vorticosamente. Nervi saldi”, è il ragionamento che si fa ai piani alti del Nazareno secondo quanto riferisce l’Adnkronos. La cosa importante di oggi, si sottolinea, è la soddisfazione per essere riusciti a portare a casa il sostegno a Draghi grazie a lavoro di mediazione nelle ultime 36 ore che ha coinvolto tutti i livelli del Pd. Dallo stesso Letta, ai ministri, i capigruppo e la front line con Enzo Amendola per il governo e Alessandro Alfieri al tavolo della trattativa. “Il messaggio dato ad ...

