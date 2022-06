Quattro conferenze per “scoprirci sostenibili” nelle nostre zone

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 21 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorper “”. Intrecci Cooperativa Sociale, in collaborazione con AsstRhodense e Caritas di Garbagnate, organizza la rassegna “Scopriamoci”.incontri per raccontare latà in diversi ambiti del nostro essere cittadini, dal lavoro alla mobilità sostenibile, dall’impegno per una città migliore all’economia circolare. Tutto questo in giugno e luglio a Solaro, Cesate, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ...