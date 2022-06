Meloni copia-incolla Le Pen (Di martedì 21 giugno 2022) I macronisti di casa nostra si sono ammosciati. Non hanno fatto in tempo a ripiegare le bandiere con cui avevano festeggiato il contenimento di Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon (che per loro pari sono) e ora gli tocca fare i conti con i risultati del secondo turno delle legislative. I numeri parlano chiaro: a Ensemble servivano almeno 289 deputati per poter governare e invece l’asticella si è fermata a un magro 246. In Francia Marine Le Pen segna un risultato storico sfiorando i 90 eletti Marine Le Pen intanto segna un risultato storico sfiorando i 90 eletti. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), con Jean-Luc Mélenchon alla guida di France Insoumise, socialisti, verdi e comunisti, conquista 142 seggi. Basta leggere i numeri definitivi per capire quanto sia fragile la narrazione di chi proponeva come “argine alla destra sovranista” il macronismo per poterlo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 giugno 2022) I macronisti di casa nostra si sono ammosciati. Non hanno fatto in tempo a ripiegare le bandiere con cui avevano festeggiato il contenimento di Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon (che per loro pari sono) e ora gli tocca fare i conti con i risultati del secondo turno delle legislative. I numeri parlano chiaro: a Ensemble servivano almeno 289 deputati per poter governare e invece l’asticella si è fermata a un magro 246. In Francia Marine Le Pen segna un risultato storico sfiorando i 90 eletti Marine Le Pen intanto segna un risultato storico sfiorando i 90 eletti. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), con Jean-Luc Mélenchon alla guida di France Insoumise, socialisti, verdi e comunisti, conquista 142 seggi. Basta leggere i numeri definitivi per capire quanto sia fragile la narrazione di chi proponeva come “argine alla destra sovranista” il macronismo per poterlo ...

