M5S, Grillo e la scissione di Di Maio: "Non posso rispondere" (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – di Beppe Grillo sull'addio di Luigi Di Maio, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Il garante del M5S dribbla la domanda dell'Adnkronos ricorrendo alla consueta ironia: "Ah, attenda un attimo…Paaarviiiiin – si appella alla moglie – siamo abbonati? Mi spiace, non siamo abbonati, non posso risponderle", dice riagganciando il telefono.

