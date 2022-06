Jennifer Lopez presenta sua figlia sul palco con il pronome neutro “they” (Di martedì 21 giugno 2022) Jennifer Lopez e sua figlia Emme Maribel Muñiz, 14 anni, sono salite di recente sul palco del Los Angeles Dodgers Blue Diamond Gala. “L’ultima volta che ci siamo esibiti insieme è stato in un grande stadio come questo”, ha detto la cantante, riferendosi allo show di metà gara del Super Bowl. “Ed è da quella volta che le chiedo di cantare con me, ma non ha mai più voluto. Questa, però, è un’occasione davvero speciale. Emme è davvero molto impegnata e costosa, la devo pagare quando si esibisce con me”. Nel riferirsi alla figlia, però, Jennifer Lopez ha usato i pronomi neutri inglesi “they/them”. Emme è poi apparsa sul palco, tenendo in mano un microfono arcobaleno per cantare la hit di Christina Perri, “A Thousand Years”. La coppia ha ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022)e suaEmme Maribel Muñiz, 14 anni, sono salite di recente suldel Los Angeles Dodgers Blue Diamond Gala. “L’ultima volta che ci siamo esibiti insieme è stato in un grande stadio come questo”, ha detto la cantante, riferendosi allo show di metà gara del Super Bowl. “Ed è da quella volta che le chiedo di cantare con me, ma non ha mai più voluto. Questa, però, è un’occasione davvero speciale. Emme è davvero molto impegnata e costosa, la devo pagare quando si esibisce con me”. Nel riferirsi alla, però,ha usato i pronomi neutri inglesi “/them”. Emme è poi apparsa sul, tenendo in mano un microfono arcobaleno per cantare la hit di Christina Perri, “A Thousand Years”. La coppia ha ...

Agenzia_Ansa : Jennifer Lopez ha presentato la figlia 14enne Emme sul palco a Los Angeles usando il pronome neutro 'they' (loro).