Isola dei Famosi | i naufraghi si rivedono allo specchio | le reazioni

I naufraghi de L'Isola dei Famosi allo specchio Ieri sera è andata in onda la semifinale de L'Isola dei Famosi e abbiamo visto uscire di scena, a causa di problemi medici, Edoardo Tavassi. Nel corso della puntata, però, alcune prove e il televoto hanno decretato anche i sei finalisti. Questi hanno potuto rivedersi allo specchio, L'articolo proviene da Novella 2000.

