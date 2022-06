Giulia Pelagatti | velina tutte curve | Il bikini mostra il fisico

Leggi su chemusica

(Di martedì 21 giugno 2022)ha lasciato tutti senza fiato con una foto pazzesca: avete visto chein? Guardate che splendore. Lamora continua a far parlare di sé anche al di fuori del piccolo schermo. Questa volta i fan sono rimasti di stucco, avete visto come si èta? Dalla scuola di Amici non L'articoloIlilchemusica.it.