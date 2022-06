GdS – Calciomercato, Bernardeschi dopo l’addio alla Juve senza squadra (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 21:41:43 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta: Duttile tatticamente, ed ancora giovane: il talento dell’ex Juventino farebbe comodo a tanti club, eppure… È un mercato, possiamo dircelo, sorprendente. In cui succede, ad esempio, che Dybala finisca per essere al centro di una storia impensabile: lui che va via dalla Juve – anzi che viene lasciato libero dalla Juve – e l’Inter che si mette immediatamente al suo inseguimento. Ma era inimmaginabile, sempre un anno fa, che Lukaku si potesse pentire così in fretta della sua voglia di Chelsea e si mettesse personalmente al lavoro per facilitare il ritorno all’Inter. La stessa cosa che è successa – negli anni – con Pogba: la Juve che lo prende gratis giovanissimo, lo vende a oltre cento milioni e lo riacquista ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 21:41:43 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta: Duttile tatticamente, ed ancora giovane: il talento dell’exntino farebbe comodo a tanti club, eppure… È un mercato, possiamo dircelo, sorprendente. In cui succede, ad esempio, che Dybala finisca per essere al centro di una storia impensabile: lui che va via d– anzi che viene lasciato libero d– e l’Inter che si mette immediatamente al suo inseguimento. Ma era inimmaginabile, sempre un anno fa, che Lukaku si potesse pentire così in fretta della sua voglia di Chelsea e si mettesse personalmente al lavoro per facilitare il ritorno all’Inter. La stessa cosa che è successa – negli anni – con Pogba: lache lo prende gratis giovanissimo, lo vende a oltre cento milioni e lo riacquista ...

Pubblicità

fcin1908it : GdS – Inter-Lukaku, 8 mln + 2 di bonus per il ritorno: affare in chiusura - fcin1908it : GdS – Inter, operazione Dybala in stand-by: ecco il vero motivo - MondoNapoli : GdS - Dzeko potrebbe salutare l'Inter, su di lui anche il Napoli - - GDS_it : Sul fronte dei giovani, il Palermo - oltre al portiere Alessandro Plizzari, 22 anni, titolare dell’#Under21 - segue… - fcin1908it : Bellanova-Inter, GdS: “Ecco perché è un colpo paradigmatico. Dopo Asllani…” -