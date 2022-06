Draghi: “L’Italia è al fianco dell’Ucraina”. E Di Maio molla i Cinque Stelle (Di martedì 21 giugno 2022) Mentre si raggiunge l’intesa sul testo della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Draghi, in vista del prossimo Consiglio europeo, Di Maio si allontana dal M5S. Il ministro degli Esteri avrebbe già pronto un suo nuovo gruppo politico in Parlamento: la raccolta firme per costituirlo è ben avviata. Draghi ha intanto riferito in Aula a Palazzo Madama, martedì 21 giugno. Anche il gruppo di LeU ha aderito all’accordo per definire il testo della risoluzione unitaria sulle comunicazioni del premier Draghi che il Senato si appresta a votare. A confermarlo è la presidente del gruppo a Palazzo Madama, Loredana De Petris. “Il Governo italiano insieme ai partner Ue e G7 intende continuare a sostenere l’Ucraina come questo Parlamento ci ha detto di fare” ha dichiarato Draghi davanti ai ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 giugno 2022) Mentre si raggiunge l’intesa sul testo della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier, in vista del prossimo Consiglio europeo, Disi allontana dal M5S. Il ministro degli Esteri avrebbe già pronto un suo nuovo gruppo politico in Parlamento: la raccolta firme per costituirlo è ben avviata.ha intanto riferito in Aula a Palazzo Madama, martedì 21 giugno. Anche il gruppo di LeU ha aderito all’accordo per definire il testo della risoluzione unitaria sulle comunicazioni del premierche il Senato si appresta a votare. A confermarlo è la presidente del gruppo a Palazzo Madama, Loredana De Petris. “Il Governo italiano insieme ai partner Ue e G7 intende continuare a sostenere l’Ucraina come questo Parlamento ci ha detto di fare” ha dichiaratodavanti ai ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: La strategia dell’Italia in accordo con l’#Ue e gli Alleati del #G7 si muove su due fronti: soste… - Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: L’Italia vuole l’Ucraina nell’#Ue e che abbia lo status di candidato. Il Governo italiano è stato… - LiaQuartapelle : Dopo la missione dei primi ministri ???????????????? a Kyiv, dopo le elezioni francesi, l’Italia, con la leadership di Drag… - JPaciacia : RT @valy_s: Analisi lucida di #Caracciolo: l’#Italia non può reggere un prolungamento di questa guerra, fra RAZIONAMENTI, prezzi alle stell… - MeScapin : RT @HSkelsen: Draghi: “L'Italia ???? continuerà a lavorare con L'Unione Europea ???? e i nostri partner del G7 per sostenere l'Ucraina ????, rice… -