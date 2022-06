De Laurentiis indagato per l'acquisto di Oshimen (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio per l'acquisto di Victor Osimhen. Il passaggio del nigeriano dal Lille al Napoli era da tempo oggetto di inchiesta, ma questa mattina, su delega della Procura, i finanzieri hanno eseguito perquisizioni nelle sedi di Castel Volturno e Roma del Napoli Calcio cercando documentazione e altri elementi per condotte illecite connesse alla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni giocatori, avvenute nell'estate 2020 tra i due club. Il trasferimento del calciatore professionista era già stato oggetto di una richiesta di ordine d'indagine europeo da parte della Juridiction Interregionale Specialisée del tribunale giudiziario di Lille, e ha comportato l'avvio di un procedimento penale anche nell'ufficio giudiziario napoletano. "Le odierne attività, affidate agli ... Leggi su agi (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Aurelio Deper falso in bilancio per l'di Victor Osimhen. Il passaggio del nigeriano dal Lille al Napoli era da tempo oggetto di inchiesta, ma questa mattina, su delega della Procura, i finanzieri hanno eseguito perquisizioni nelle sedi di Castel Volturno e Roma del Napoli Calcio cercando documentazione e altri elementi per condotte illecite connesse alla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni giocatori, avvenute nell'estate 2020 tra i due club. Il trasferimento del calciatore professionista era già stato oggetto di una richiesta di ordine d'indagine europeo da parte della Juridiction Interregionale Specialisée del tribunale giudiziario di Lille, e ha comportato l'avvio di un procedimento penale anche nell'ufficio giudiziario napoletano. "Le odierne attività, affidate agli ...

claudioruss : Falso in bilancio è la principale ipotesi investigativa che ha condotto la Guardia di Finanza a sequestrare il cont… - repubblica : Inchiesta della Procura di Napoli sull'acquisto di Osimhen: indagato De Laurentiis - Gazzetta_it : Affare Osimhen: De Laurentiis indagato per falso in bilancio #napoli - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio: nel mirino della Procura il passaggio di Osimhen dal Lilla al Na… - araujopampanin : Indagato De Laurentiis ma lo sappiamo tutti che se c'è un posto dove il napoli non perde mai è nei tribunali -