Campionato Italiano F18 | trionfo Mazzucchi e Lisignoli | siciliani sul podio

Il guidone del Circolo Velico Sferracavallo attraversa lo Stretto e sventola sul secondo gradino del podio del Campionato Italiano F18 che si è disputato lo scorso fine settimana a Brenzone sul Garda. L'equipaggio, formato da Marco Gambardella e Felice Cupane, è riuscito ad imporsi e conquistare la medaglia d'argento, seguendo i nuovi – e confermati – Campioni italiani 2021, Elia Mazzucchi e Jacopo Lisignoli. A chiudere il podio, i derviesi Andrea e Matteo Viganò. Campionato Italiano F18: "Orgogliosi del risultato" Tre giorni di regate, 9 prove portate a termine per una flotta di quasi trenta Formula 18 – tra cui 5 stranieri – che da giovedì a domenica si sono sfidati nello specchio d'acqua antistante l'Acquafresca Sport Center. "Siamo veramente ...

