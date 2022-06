Calciomercato com – Roma | Mourinho | ‘Io voglio sempre di più Il mio segreto? Le persone si fidano di me perché creo empatia | Strategie? Meglio l’istinto’ | Primapagina

(Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 10:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: Josési è concesso ieri in un’intervista sulle colonne di Forbes e dopo alcune anticipazioni ecco tutte le sue parole MANAGER – “La cosa più importante è che leti seguano. E per seguirti, devono credere in te. Normalmente, credono in te se si sentono empatici e onesti nei tuoi confronti. Nel mio caso personale, da leader, significa che ho la responsabilità di non deludere le, la mia squadra. Devi stare con loro e per loro tutto il tempo. Devono fidarsi di te”. PSICOLOGIA – “Le lezioni che ho imparato dal coaching, direi che ho imparato molto prima di iniziare a fare coaching. In effetti, avevo un professore all’università che mi diceva ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, nuova offerta per #Lukaku - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Il ritorno di #Lukaku è ormai a un passo: manca solo il sì di #Zhang - DiMarzio : #Calciomercato | Programmato un incontro la prossima settimana tra @Inter e @TorinoFC_1906 per discutere del futuro… - pino_nostro : RT @rabiotmachia: Il calciomercato, quello vero, è show, racconto, narrazione, STORIE Sono pochi i mercatari che parlando del nulla o quasi… - emiscouting : #Sanches è tra i nomi più cercati di questo mercato. #PSG , #Milan e #Juve interessate al centrocampista classe 97.… -

Calciomercato.com

Commenta per primo L'Inter sta spingendo con forza per chiudere il colpo Romelu Lukaku , ma lo sforzo economico necessario al suo ritorno a Milano sta al momento mettendo in stand - by il super - ...1 José Mourinho si è concesso ieri in un'intervista sulle colonne di Forbes e dopo alcune anticipazioni ecco tutte le sue parole MANAGER - 'La cosa più importante è che le persone ti seguano. E per ... Milan, Maldini firmerà per 2 anni più 1. E c'è il budget per il mercato. Non è granché. Le 7 domande di CM/3 José Mourinho si è concesso ieri in un'intervista sulle colonne di Forbes e dopo alcune anticipazioni ecco tutte le sue parole MANAGER - "La cosa più importante è che le persone ti seguano. E per ...“Troppa Inter”. Titola così oggi La Gazzetta dello Sport, perché Romelu Lukaku è ormai a un passo dal ritorno a Milano mentre Paulo Dybala “è un’operazione che ora si blocca. Per avere anche la Joya, ...