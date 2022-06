Basket: Nba, per ora niente rinnovo di un anno con Miami per Tucker (Di martedì 21 giugno 2022) Miami, 21 giu. - (Adnkronos) - Terminata una buona stagione con i Miami Heat, PJ Tucker non ha intenzione di mollare, anzi: a 37 anni va ancora a caccia di un nuovo accordo più remunerativo, rinunciando ai 7.35 milioni di dollari previsti dalla player option presente all'interno del contratto firmato con la franchigia della Florida. Stando a quanto riportato da The Athletic, sono già diverse le squadre che puntano al titolo Nba pronte a fare un'offerta per lui - forse a partire proprio da Miami: il fatto che il giocatore declinasse l'offerta era notizia attesa, ma ciò non toglie che gli Heat potrebbe convincerlo lo stesso a restare, con il diretto interessato che più volte ha sottolineato la vicinanza e l'amicizia con la dirigenza e con il gruppo. Dopo essere stato tagliato la scorsa estate da Milwaukee per ragioni ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022), 21 giu. - (Adnkronos) - Terminata una buona stagione con iHeat, PJnon ha intenzione di mollare, anzi: a 37 anni va ancora a caccia di un nuovo accordo più remunerativo, rinunciando ai 7.35 milioni di dollari previsti dalla player option presente all'interno del contratto firmato con la franchigia della Florida. Stando a quanto riportato da The Athletic, sono già diverse le squadre che puntano al titolo Nba pronte a fare un'offerta per lui - forse a partire proprio da: il fatto che il giocatore declinasse l'offerta era notizia attesa, ma ciò non toglie che gli Heat potrebbe convincerlo lo stesso a restare, con il diretto interessato che più volte ha sottolineato la vicinanza e l'amicizia con la dirigenza e con il gruppo. Dopo essere stato tagliato la scorsa estate da Milwaukee per ragioni ...

