Ultime Notizie – Siccità Lazio, Zingaretti: “Proclameremo stato calamità” (Di lunedì 20 giugno 2022) “Annuncio che nelle prossime ore Proclameremo lo stato di calamità naturale”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a margine di un incontro. “L’emergenza climatica non è un problema del futuro, ma del presente – ha continuato – vediamo cosa sta succedendo in tutta Italia e dobbiamo muoverci anche noi. Lo stato di calamità servirà ad adottare immediatamente le prime misure, ad invitare i sindaci alle prime misure di contenimento perché dobbiamo prepararci a una situazione che sarà molto critica e dovrà basarsi sul risparmio idrico da tutte le attività, a cominciare dai consumi familiari, però anche alla ricerca di forme di approvviggionamento e di presenza vicino alle amministrazioni comunali”. “Per ora lo stato di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 giugno 2022) “Annuncio che nelle prossime orelodinaturale”. Lo ha detto il presidente della RegioneNicola, a margine di un incontro. “L’emergenza climatica non è un problema del futuro, ma del presente – ha continuato – vediamo cosa sta succedendo in tutta Italia e dobbiamo muoverci anche noi. Lodiservirà ad adottare immediatamente le prime misure, ad invitare i sindaci alle prime misure di contenimento perché dobbiamo prepararci a una situazione che sarà molto critica e dovrà basarsi sul risparmio idrico da tutte le attività, a cominciare dai consumi familiari, però anche alla ricerca di forme di approvviggionamento e di presenza vicino alle amministrazioni comunali”. “Per ora lodi ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via il Consiglio nazionale del M5s, riunito on line e convocato per discutere le ultime dichiarazioni del minist… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Cina: #Russia primo fornitore di #greggio, scavalcata l’Arabia Saudita. ??? Capo ufficio… - Corriere : Pregliasco: «Fisiologico rialzo dei casi. Meglio che i fragili mantengano la mascherina» - VesuvioLive : Covid, De Luca insiste sulle mascherine: in quali casi rimane l’obbligo - tempoweb : 'I russi sono costretti...' Scenario ribaltato? Generale Camporini, come cambia la guerra in #Ucraina #20giugno… -