(Di lunedì 20 giugno 2022) ... il gruppo ne seguirà gli spettacoli e le attività in un racconto quotidiano, lavorando come una vera e propria redazione giornalistica che ogni giorno pubblicherà un quotidiano cartaceo di ...

Teatro e Critica

Tornano il Todi Festival e Todi Off: come ogni anno ecco le. Gratuita quella di giornalismo culturale e critica teatrale organizzata da Teatro e Critica .e Laboratori, Todi Festival punta sulla formazione di pubblico e artisti Davide Iodice, Serena Sinigaglia e Viviana Raciti i docenti pronti a svelare i loro trucchi del mestiere. Dopo ...Nell'occasione verrà anche organizzata una interessanteil 12 pomeriggio su temi legati alla comunicazione digitale con relatori di spicco.gli speaker dell'Ultra European Network ... Tra Masterclass e Laboratori, Todi Festival punta sulla formazione di pubblico e artisti - Comunicati e News TeC Il Festival della viola da gamba di Gerfalco, il primo in Italia, riprende la sua attività dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid-19 ...Un doppio appuntamento per musicisti e per appassionati di musica. A partire dalle 15 di martedì, infatti, all’osteria Bacchus si la masterclass di musica d’insieme con uno dei più apprezzati e richie ...