Thor: Love and Thunder, Taika Waititi: "Non mostrare Thor nudo è un crimine contro l'umanità" (Di lunedì 20 giugno 2022) Il regista di Thor: Love and Thunder, Taika Waititi, torna a parlare della fatidica scena di nudo del Dio del Tuono intravista nel trailer. Il trailer più recente di Thor: Love and Thunder si conclude con il Thor di Chris Hemsworth che viene accidentalmente spogliato da Zeus. Secondo il regista Taika Waititi, non mostrare il Dio del Tuono nudo sarebbe un vero e proprio crimine contro l'umanità. Taika Waititi ha rivelato a ComicBook che la scena di nudo di Thor era ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 giugno 2022) Il regista diand, torna a parlare della fatidica scena didel Dio del Tuono intravista nel trailer. Il trailer più recente diandsi conclude con ildi Chris Hemsworth che viene accidentalmente spogliato da Zeus. Secondo il regista, nonil Dio del Tuonosarebbe un vero e propriol'ha rivelato a ComicBook che la scena didiera ...

