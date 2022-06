Pomezia, al via l’abbattimento del Piccolo Porto: al suo posto una stabilimento balneare (Di lunedì 20 giugno 2022) Pomezia. Sono iniziati oggi i lavori per l’abbattimento della struttura del Piccolo Porto, sul lungomare di Tovajanica. Al posto della struttura, presente da oltre un decennio, sorgerà uno stabilimento balneare gestito da una società tutta al femminile. Leggi anche: Torvajanica, bonificata l’area adiacente il campo sportivo: smantellati una decina di alloggi e identificati gli occupanti Pomezia, al via i lavori per abbattere il Piccolo Porto Come detto, è iniziato questa mattina l’abbattimento della struttura del Piccolo Porto che deturpava da oltre 10 anni il lungomare di Torvajanica. Al suo posto sorgerà il primo stabilimento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 giugno 2022). Sono iniziati oggi i lavori perdella struttura del, sul lungomare di Tovajanica. Aldella struttura, presente da oltre un decennio, sorgerà unogestito da una società tutta al femminile. Leggi anche: Torvajanica, bonificata l’area adiacente il campo sportivo: smantellati una decina di alloggi e identificati gli occupanti, al via i lavori per abbattere ilCome detto, è iniziato questa mattinadella struttura delche deturpava da oltre 10 anni il lungomare di Torvajanica. Al suosorgerà il primo...

Pubblicità

CorriereCitta : Pomezia, al via l’abbattimento del Piccolo Porto: al suo posto una stabilimento balneare - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaSud #EUR #Spinaceto #atac ??Incidente in via #Pontina alt. GRA, traffico intenso dir. Spinaceto/Pom… - infoitsport : Livorno sconfitto a Pomezia, addio alla D. Esplode la rabbia dei tifosi contro i giocatori: 'Indegni, via le maglie… - bettadigiulio : RT @LuceverdeRoma: ???#Roma #incidente - Via Pontina ??????Rallentamenti tra Mostacciano e Castel Porziano > Pomezia #Luceverde #Lazio - TuttoSuRoma : RT @LuceverdeRoma: ???#Roma #incidente - Via Pontina ??????Rallentamenti tra Mostacciano e Castel Porziano > Pomezia #Luceverde #Lazio -