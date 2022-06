Maurizio Costanzo durissimo su Adriana Volpe: “E’ irrequieta” (Di lunedì 20 giugno 2022) Si sta tanto parlando nelle ultime ore delle parole espresse da Maurizio Costanzo sulla carriera di Adriana Volpe. In molti hanno colto in tali parole la volontà di lanciare una frecciatina alla collega. Terminata la sua esperienza al Grande fratello vip dove per diversi mesi ha svolto il ruolo di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli ecco che Adriana Volpe sembrerebbe essere alla ricerca di un posto all’interno di qualche programma televisivo. E proprio su Adriana Volpe si sono espressi nel corso delle ultime ore il noto giornalista Maurizio Costanzo e una lettrice di Nuovo. Ma, in che modo l’hanno fatto? La carriera di Adriana Volpe Adriana ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 20 giugno 2022) Si sta tanto parlando nelle ultime ore delle parole espresse dasulla carriera di. In molti hanno colto in tali parole la volontà di lanciare una frecciatina alla collega. Terminata la sua esperienza al Grande fratello vip dove per diversi mesi ha svolto il ruolo di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli ecco chesembrerebbe essere alla ricerca di un posto all’interno di qualche programma televisivo. E proprio susi sono espressi nel corso delle ultime ore il noto giornalistae una lettrice di Nuovo. Ma, in che modo l’hanno fatto? La carriera di...

