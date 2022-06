Liberarci dal desiderio incontrollato del controllo: riflessioni dal libro “La via del vento” (Di lunedì 20 giugno 2022) Come liberarsi dall’ossessione di noi stessi, dal desiderio incontrollato della versione più perfomante di noi? A volte più riempiamo la nostra vita di cose più la sentiamo svuotata di senso. Il gioco maldestro dell’ossessione dell’iperproduttività che ci ha insegnato la nostra società prima, che ora il sistema quasi ci impone “per stare al passo”. Una condizione universale, in cui riconoscersi anche nel libro “La via del vento” di Dino Carella, edito Ensemble, pubblicato il mese scorso in Italia, dopo una versione in lingua inglese. Il libro “La via del vento” affronta una condizione comune, soprattutto negli ultimi anni. Il paradosso di una pandemia che ha rallentato il mondo, mentre la società rispondeva con una richiesta alla velocità estenuante, al multitasking, all’ordine, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Come liberarsi dall’ossessione di noi stessi, daldella versione più perfomante di noi? A volte più riempiamo la nostra vita di cose più la sentiamo svuotata di senso. Il gioco maldestro dell’ossessione dell’iperproduttività che ci ha insegnato la nostra società prima, che ora il sistema quasi ci impone “per stare al passo”. Una condizione universale, in cui riconoscersi anche nel“La via del” di Dino Carella, edito Ensemble, pubblicato il mese scorso in Italia, dopo una versione in lingua inglese. Il“La via del” affronta una condizione comune, soprattutto negli ultimi anni. Il paradosso di una pandemia che ha rallentato il mondo, mentre la società rispondeva con una richiesta alla velocità estenuante, al multitasking, all’ordine, ...

