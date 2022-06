Lecce, tutto per tutto su Cragno: si vuole chiudere il prima possibile (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Lecce in pressing per Alessio Cragno, portiere in uscita dal Cagliari. I giallorossi vogliono chiudere il prima possibile La lista delle squadre interessante ad Alessio Cragno, portiere della formazione isolana, si allunga giorno dopo giorno. E’ notizia di oggi, riportata da tuttosport, l’interesse mostrato dal Lecce per il portiere in uscita dal Cagliari dopo la retrocessione. I pugliesi spingono per chiudere il prima possibile ed evitare così aste. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Ilin pressing per Alessio, portiere in uscita dal Cagliari. I giallorossi voglionoilLa lista delle squadre interessante ad Alessio, portiere della formazione isolana, si allunga giorno dopo giorno. E’ notizia di oggi, riportata dasport, l’interesse mostrato dalper il portiere in uscita dal Cagliari dopo la retrocessione. I pugliesi spingono periled evitare così aste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

