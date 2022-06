"Il peggio deve venire, più il suolo si scalda...": meteo, la drammatica profezia del colonnello Giuliacci (Di lunedì 20 giugno 2022) Un'estate, quella di quest'anno, come mai si era vista prima. Eppure il caldo di giugno è solo l'antipasto. Secondo il colonnello Mario Giuliacci, i mesi successivi saranno addirittura peggiori. Il meteorologo si dice certo che "la prossima estate sarà senz'altro caldissima, così come sono state da record quelle degli ultimi sei anni". La differenza? Raggiunto da Fanpage l'esperto spiega che ora c'è un'aggravante: la siccità. "Più il suolo è secco più il sole lo riscalda e lo rende arroventato e di conseguenza anche l'atmosfera diventa più calda. Anche nel 2003, che ancora detiene il titolo di estate record per il caldo, fu preceduta da una primavera molto siccitosa". Insomma, "il peggio deve ancora venire". Nemmeno i 40 gradi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Un'estate, quella di quest'anno, come mai si era vista prima. Eppure il caldo di giugno è solo l'antipasto. Secondo ilMario, i mesi successivi saranno addiritturari. Ilrologo si dice certo che "la prossima estate sarà senz'altro caldissima, così come sono state da record quelle degli ultimi sei anni". La differenza? Raggiunto da Fanpage l'esperto spiega che ora c'è un'aggravante: la siccità. "Più ilè secco più il sole lo rie lo rende arroventato e di conseguenza anche l'atmosfera diventa più calda. Anche nel 2003, che ancora detiene il titolo di estate record per il caldo, fu preceduta da una primavera molto siccitosa". Insomma, "ilancora". Nemmeno i 40 gradi ...

