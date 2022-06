Giorgi-Marino in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Eastbourne 2022

(Di lunedì 20 giugno 2022) Camilaaffronterà Rebeccain occasione del secondo turno del Wta 500 di. L’azzurra proverà a offrire il suo miglior tennis nel contesto dell’evento inglese sull’erba, prestigioso e inoltre di preparazione a Wimbledon; considerando le caratteristiche tecniche dell’italiana, la superficie di riferimento esalta al massimo le sue qualità e può proiettarla sino a sorpassare grandi traguardi. Attenzione però alla canadese, di chiare origini italiane, dotata di un servizio potenzialmente letale e di colpi potenti da fondocampo. Scontro con la maceratesefavorita, ma nordamericana da non sottovalutare. La sfida in questione si svolgerà martedì 21 giugno, conattualmente da definire per via ufficiale (seguiranno ...

Gran Bretagna 19 - 25 giugno, 2022 $797.900 - erba SINGOLARE Primo turno (12) Camila Giorgi (ITA) bye Secondo turno (12) Camila Giorgi (ITA) c. vinc. (LL) Heather Watson (GBR) - (LL) Rebecca Marino