Fedez | il messaggio che ha commosso l’Italia intera | dopo la diagnosi un fiume di lacrime

Recentemente l'artista ha pubblicato un messaggio dal contenuto in grado di commuovere la penisola intera. Ecco le sue parole La malattia che ha colpito Fedez ha fatto tremare lo stesso cantante in primis, il quale ha avuto il timore che i suoi figli non si sarebbero ricordati di lui nel caso in cui la situazione fosse degenerata in maniera irreversibile. Fortunatamente così non è stato, dato che il peggio sembra scongiurato grazie al rapido intervento chirurgico a cui si è sottoposto. Non possiamo parlare di pericolo scampato in maniera definitiva, tuttavia per il momento regna un certo ottimismo. Il marito di Chiara Ferragni sta riprendendo la sua vita in mano poco alla volta. dopo il suo rientro a casa, con il passare delle settimane Federico ha anche ricominciato ...

