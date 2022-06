Elena Del Pozzo, tracce di sangue in casa di Martina Patti. 'Ma la bimba uccisa fuori' (Di lunedì 20 giugno 2022) L'autopsia: oltre 11 coltellate, non è morta subito Catania, 20 giugno 2022 - tracce di sangue sono state rinvenute su un vestito di Martina Patti , la 23enne detenuta per l'omicidio della figlioletta ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) L'autopsia: oltre 11 coltellate, non è morta subito Catania, 20 giugno 2022 -disono state rinvenute su un vestito di, la 23enne detenuta per l'omicidio della figlioletta ...

