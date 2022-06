Elena Del Pozzo, le indagini: l’abito della madre. Caccia all’arma (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Non è stata trovata l’arma con cui è stata uccisa Elena Del Pozzo a Mascalucia nel catanese nonostante le ricerche dei carabinieri del Sis e del comando provinciale di Catania e del Ris di Messina. I militari hanno anche battuto a fondo la campagna, dove è stato trovato il cadavere della bimba. Gli accertamenti dei carabinieri del Ris di Messina chiariranno, inoltre, se sono di sangue e a chi appartengano le macchie, trovate su un vestito di Martina Patti, la 23enne detenuta nel carcere catanese di Piazza Lanza per l’omicidio della figlia. Il capo d’abbigliamento è stato sequestrato dopo la perquisizione all’interno della casa della donna. I PUNTI DA CHIARIRE – Oltre a trovare l’arma del delitto che i carabinieri ritengono essere un coltello da cucina, va ancora ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Non è stata trovata l’arma con cui è stata uccisaDela Mascalucia nel catanese nonostante le ricerche dei carabinieri del Sis e del comando provinciale di Catania e del Ris di Messina. I militari hanno anche battuto a fondo la campagna, dove è stato trovato il cadaverebimba. Gli accertamenti dei carabinieri del Ris di Messina chiariranno, inoltre, se sono di sangue e a chi appartengano le macchie, trovate su un vestito di Martina Patti, la 23enne detenuta nel carcere catanese di Piazza Lanza per l’omicidiofiglia. Il capo d’abbigliamento è stato sequestrato dopo la perquisizione all’internocasadonna. I PUNTI DA CHIARIRE – Oltre a trovare l’arma del delitto che i carabinieri ritengono essere un coltello da cucina, va ancora ...

