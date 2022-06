Dortmund: è sfida a due per Bellingham (Di lunedì 20 giugno 2022) Secondo il Daily Express, è una sfida tutta inglese tra Liverpool e Manchester United per assicurarsi il gioiello classe 2003 del Borussia... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) Secondo il Daily Express, è unatutta inglese tra Liverpool e Manchester United per assicurarsi il gioiello classe 2003 del Borussia...

Pubblicità

sportli26181512 : Dortmund: è sfida a due per Bellingham: Secondo il Daily Express, è una sfida tutta inglese tra Liverpool e Manches… - DieR23 : @Andrea_NPS14 @wazzaCN Beh certo io sono un tifoso. Ma sono anche un ex sportivo. Come dicevo capirei il Real, cap… -